L’insolvenza di VARTA AG non riguarda VARTA Automotive di Clarios

La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore automotive e dell’industria delle batterie: Varta AG, storico produttore tedesco nato nel 1887, ha presentato quattro istanze di insolvenza in amministrazione controllata presso il tribunale di Stoccarda, aprendo una nuova fase delicata per uno dei marchi più conosciuti del comparto europeo dell’accumulo energetico.

Un caso che si inserisce in un momento particolarmente complesso per la filiera delle batterie in Europa, già segnata dalle difficoltà di altri protagonisti come la svedese Northvolt, e che evidenzia ancora una volta la pressione competitiva esercitata dai produttori asiatici.

Tuttavia, la vicenda ha generato anche una forte confusione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il settore automotive. A intervenire è stata Clarios LLC, società leader mondiale nelle batterie a bassa tensione per autoveicoli e titolare dei diritti esclusivi del marchio VARTA® Automotive, che è intervenuta per ribadire che la crisi di Varta AG non riguarda il comparto delle batterie VARTA Automotive. Nell’articolo precedentemente pubblicato erano state associate alla procedura di VARTA AG immagini di batterie VARTA Automotive, prodotti riconducibili a Clarios. Tali immagini sono state rimosse poiché non pertinenti alla procedura descritta e potevano generare confusione.

Varta AG e VARTA Automotive: due realtà distinte

VARTA AG e Clarios sono società distinte e indipendenti. Clarios detiene i diritti esclusivi sul marchio VARTA per il settore automotive e le batterie VARTA Automotive non sono interessate dalla procedura d’insolvenza.

In relazione all’articolo pubblicato il 25 luglio 2026 con il titolo “Il gigante delle batterie Varta dichiara fallimento in Germania”, HDmotori precisa e rettifica quanto segue. La procedura d’insolvenza descritta nell’articolo riguarda VARTA AG. Clarios LLC e VARTA AG sono entità giuridiche separate e indipendenti. Clarios detiene i diritti esclusivi sul marchio VARTA per i prodotti e i servizi del settore automotive e continua a produrre e commercializzare regolarmente le batterie VARTA destinate agli autoveicoli.

Di conseguenza, l’attività di Clarios e le batterie VARTA Automotive non sono coinvolte nella procedura d’insolvenza di VARTA AG. Nell’articolo precedentemente pubblicato erano state utilizzate immagini di batterie VARTA Automotive riconducibili a Clarios. Tali immagini sono state rimosse perché non pertinenti alla procedura descritta e potevano generare confusione circa le società e i prodotti coinvolti.