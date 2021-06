5G Underground: la metropolitana di Londra coperta dal segnale entro il 2024

Londra come Milano, anzi, meglio ancora: se la città meneghina può fregiarsi del titolo di prima città in Europa ad aver portato le reti 5G su una linea della metropolitana - la M4 - la capitale inglese diventa ora la prima città in Europa ad essere interamente coperta dalla connessione cellulare 5G-ready. O meglio, lo sarà entro il 2024, ma i lavori sono già iniziati con il cablaggio delle linee Jubilee, Victoria e Northern Line Extension per poi proseguire sino a coprire le biglietterie e tutti gli altri ambienti delle fermate.

La metropolitana di Londra, con tutti i suoi chilometri di tunnel sotterranei e le centinaia di stazioni, viene definita come uno dei luoghi più offline dell'intero Regno Unito. D'ora in poi non sarà più così grazie alla concessione ventennale data a BAI Communications, azienda leader del settore che già opera in grandi città come New York, Toronto e Hong Kong. Si parte con la rete LTE, anche se il Governo inglese conferma e ribadisce che l'intera infrastruttura sarà realizzata lungo le gallerie e le stazioni per essere facilmente aggiornabile al 5G.