Rinnovo polizza auto, online conviene: l'offerta di Prima

L’aumento del premio RC Auto e delle garanzie accessorie, nonostante una guida immacolata negli ultimi anni, rimane una costante per milioni di automobilisti italiani, tanto da non essere più una sorpresa. Di positivo c’è che, al momento del rinnovo, è possibile guardarsi intorno per trovare una valida alternativa, affidabile e più economica.

Anche quest’anno Prima si conferma come una delle compagnia assicurative online di riferimento per tutti coloro che scelgono di rinnovare la propria polizza auto online. A maggior ragione ora che è possibile procedere con il rinnovo a partire da 131 euro l’anno: per conoscere l’offerta personalizzata per la propria auto è disponibile un preventivo gratuito direttamente sul sito.

Assicurazione auto online a partire da 131 euro l’anno

Con Prima si ottiene un’assicurazione auto online completa e su misura, con la possibilità di scegliere le garanzie di cui si ha più bisogno per quelle che sono le proprie esigenze. Il concetto di personalizzazione torna anche nelle due differenti modalità di pagamento disponibili, con da una parte il pagamento in un’unica soluzione e dall’altra a rate mensili.

Oltre alla Responsabilità Civile, garanzia obbligatoria per tutti, durante il preventivo per la propria assicurazione auto si possono scegliere anche le seguenti garanzie: Assistenza stradale, Furto e incendio, Kasko, Eventi atmosferici, Rinuncia alla rivalsa, Cristalli, Tutela legale, Bonus protetto, Kasko collisione, Atti vandalici e Infortuni conducente. Va da sé che maggiore è il numero di garanzie scelto, più alto sarà il premio finale da pagare.

Come accennato all’inizio, l’attuale offerta di Prima permette di assicurare il proprio veicolo a partire da 131 euro l’anno. Per ottenere il prezzo più basso occorre rispettare determinate condizioni, tra cui avere meno di 30 anni, abitare a Trento, essere dipendenti pubblici o privati, essere in possesso di una FIAT 500 a benzina immatricolata e acquistata nel 2015, provenire da Bonus Malus 1 e non aver avuto causato sinistri negli ultimi 9 anni.