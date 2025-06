Faraday Future prova a rilanciarsi: in arrivo la FX Super One

Faraday Future, la startup californiana dedicata allo sviluppo dei veicoli elettrici, torna a far parlare di sé, ancora una volta, per annunciare nuovi modelli con cui tentare di rilanciare il marchio. A oggi, infatti, Faraday Future è nota per aver venduto in oltre dieci anni (la startup è stata fondata nel 2014) meno di 20 vetture. Le cause sono diverse (le più note sono legate a problemi finanziari), ma durante l’ultimo evento con gli azionisti, i dirigenti dell’azienda hanno presentato un piano di rilancio che prevede la produzione di modelli di auto a prezzi accessibili (meno di 20.000 dollari cioè 17.500 euro). Tre i modelli che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) arrivare entro la fine dell’anno: FX Super One, FX 4 e FX 6.

Faraday Future FX Super One, FX 4 e FX 6

FX Super One

In occasione del primo Annual Stockholders’ Day tenutosi lo scorso 31 maggio a Los Angeles, i dirigenti di Faraday Future hanno presentato i nuovi modelli e consentito di provarne i prototipi durante dei test drive dedicati.

Il primo modello a essere prodotto sarà la FX Super One, descritta come il primo monovolume premium con intelligenza artificiale. Il prezzo, il più alto della nuova gamma FX, dovrebbe essere inferiore ai 50.000 dollari (43.000 euro) e l’obiettivo è quello di venderlo direttamente alle aziende. Faraday Future afferma di aver ottenuto più di tremila ordinazioni (tra quelle vincolanti e quelle non vincolanti), ma il dato sorprende, considerando che il monovolume non è ancora stato ufficialmente presentato.

La presentazione ufficiale, infatti, avverrà solamente a fine mese, il 29 giugno, con un evento di lancio esclusivo rivolto agli azionisti, agli stakeholder, ai media e alle celebrità. Bisognerà attendere il 17 luglio per l’evento pubblico “Super One Online Global Product Launch” (che sarà visibile anche online), con il quale partiranno anche i preordini per i clienti finali. L’obiettivo è quello di avviare la produzione dell’FX Super One entro la fine dell’anno.

FX 4 e FX 6

La Faraday Future FX 4, invece, si annuncia come una rivale economica della Tesla Model Y. Per il momento è stato mostrato solamente un rendering del modello e un breve teaser nel quale si vede la fascia anteriore oscurata. L’azienda definisce la FX 4 come l’alternativa rivoluzionaria della RAV4 nell’era dei cosiddetti veicoli elettrici intelligenti autonomi (AIEV). Sarà ordinabile a partire dalla fine dell’anno.

L’azienda non ha specificato le caratteristiche della FX 4 e della FX 6, i suoi modelli più economici, ma probabilmente si baseranno su una versione semplificata della sua Variable Platform Architecture (VPA).

Tra promesse e ambizioni: cosa attendersi da Faraday Future

Fin qui le dichiarazioni ufficiali di Faraday Future e le sue ambizioni, ma la realtà è tutta ancora da definire. Sia perché in passato l’azienda (e il suo fondatore Yueting “YT" Jia) ha più volte dimostrato di non riuscire a mantenere le promesse, sia perché Faraday Future nel 2022 ha siglato un accordo con il comune di Huanggang (in Cina) per produrre lì le proprie auto. Ma sappiamo bene come oggi sia molto complesso, per via delle politiche sui dazi degli Stati Uniti, produrre un’automobile fuori dagli Stati Uniti per il mercato USA.



C’è poi tutta la questione su come Faraday Future possa. Senza sottovalutare l’interrogativo su cosa significhi realmente l’acronimo AIEV, dove “veicoli elettrici intelligenti autonomi” è un’espressione che può includere un ampio ventaglio di tecnologie, non sempre chiaramente definite. Anche il riferimento all’intelligenza artificiale è molto spessoPer ora registriamo l’annuncio di Faraday Future con la curiosità di vedere come evolverà anche questa strategia commerciale.