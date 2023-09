Volvo, StoreDot svilupperà le batterie per le auto elettriche di nuova generazione

Il rapporto tra StoreDot e Volvo non è nuovo. Infatti, la casa automobilistica è tra le realtà del settore automotive ad aver investito in questa azienda israeliana.

Questa collaborazione porterà allo sviluppo di celle con la tecnologia XFC (Extreme Fast Charging) che saranno ottimizzate e adattate per essere utilizzate all'interno delle nuove architetture dei veicoli elettrici di casa Volvo. I primi campioni per i test dovrebbero essere consegnati il prossimo anno.

Proprio al riguardo, StoreDot , azienda israeliana di cui abbiamo parlato diverse volte e che sta sviluppando una tecnologia di ricarica rapida per le batterie delle auto elettriche, ha firmato un importante accordo pluriennale con Volvo . Nel dettaglio, l'azienda lavorerà per sviluppare nuove batterie che saranno utilizzate sulle future elettriche della casa automobilistica.

BATTERIE XFC

Ricordiamo che, attualmente, StoreDot sta finalizzando lo sviluppo delle batterie "100in5", chiamate così perché l'azienda promette che consentiranno di poter recuperare 100 miglia di autonomia in 5 minuti di ricarica. Accumulatori che dovrebbero essere pronti per la produzione in massa entro il 2024.

Proprio l'aspetto della ricarica rapida sta interessando molto alle case automobilistiche. A quanto pare, complessivamente, oltre 15 case automobilistiche sono interessate a questa tecnologia e hanno testato i nuovi accumulatori. In base alla road map fornita in passato da StoreDot, dopo la "100in5", nel 2028 dovrebbe arrivare la batteria "100in3" (100 miglia in 3 minuti) e nel 2032 la "100in2" (100 miglia in 2 minuti). Ricordiamo, infine, che la società aveva pure stretto un accordo con Italvot per arrivare a produrre le sue batterie anche nella futura fabbrica che dovrebbe sorgere in Italia.