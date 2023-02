Volvo: entro il 2026 lancerà 6 nuovi modelli elettrici

Non è un mistero che Volvo abbia un ambizioso piano di elettrificazione che lo porterà a diventare un marchio solo elettrico entro il 2030 . Per raggiungere questo obiettivo, la casa automobilistica dovrà lanciare nei prossimi anni diversi nuovi modelli a batteria che andranno a sostituire quelli endotermici.

I NUOVI MODELLI ELETTRICI

Il primo modello della nuova gamma di elettriche di casa Volvo lo conosciamo già. Si tratta del SUV Volvo EX90 ("erede" elettrico della XC90) presentato alla fine del mese di novembre 2022 e che arriverà sul mercato entro la fine del 2023. Il rapporto parla poi di una versione elettrica della XC40 che, però esiste già. Probabilmente, si tratta, in realtà, di un riferimento alla EX30, un SUV che dovrebbe essere presentato nel corso del 2023 e che andrà a posizionarsi proprio sotto la XC40. Ci sarà anche una versione a batteria della XC60 che Volvo in passato aveva già confermato. Inoltre, secondo il rapporto, nei piani ci sarebbe anche l'intenzione di proporre una variante a batteria delle berline S60 e S90.

Per quanto riguarda il minivan elettrico per il mercato asiatico (Cina soprattutto), ne avevamo già parlato in passato. Si dovrebbe trattare di un modello basato sulla Zeekr 009. Ricordiamo che sia Volvo e sia Zeekr fanno parte del Gruppo Geely. Se fosse davvero così, poggerà sulla piattaforma SEA di Geely e potrà contare su di un doppio motore elettrico in grado di erogare complessivamente 400 kW. Anche se la base tecnica sarà la stessa tra i due modelli, la vettura di Volvo potrà contare su di un design fedele alla sua identità stilistica. Non si dovrebbe trattare, dunque, di un semplice rebrand della Zeekr 009.