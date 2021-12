Volvo e Northvolt insieme per un centro di ricerca e sviluppo per le batterie

Volvo punta a diventare un marchio solo elettrico a partire dal 2030. Per poter spingere sulla diffusione delle auto elettriche è molto importante lavorare sullo sviluppo delle batterie. Proprio per questo, la casa automobilistica, insieme a Northvolt, aprirà un centro di ricerca e sviluppo per le batterie che sarà creato grazie ad una parte dell'investimento congiunto di poco meno di 3 miliardi di euro nello sviluppo e nella costruzione degli accumulatori.

Questa nuova struttura entrerà in funzione nel 2022 a Göteborg e permetterà anche di creare alcune centinaia di posti di lavoro. Il nuovo centro per lo sviluppo delle batterie sarà situato vicino al centro di ricerca di Volvo e al campus per l'innovazione Northvolt Labs. Dopo la creazione di questo centro di ricerca e sviluppo, Volvo e Northvolt andranno a creare una fabbrica per la produzione di celle per le batterie di nuova generazione. Accumulatori che saranno utilizzati non solo per i futuri modelli Volvo 100% elettrici ma pure per quelli di Polestar.