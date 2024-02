Volkswagen fornirà a Mahindra componenti della piattaforma MEB

Mahindra ha programmato il lancio in India di 5 nuovi SUV elettrici a partire da dicembre 2024. Tutti questi modelli poggeranno sulla nuova piattaforma INGLO. Per portare avanti questo progetto, la casa automobilistica ha stretto un accordo con il Gruppo Volkswagen per la fornitura di componenti della piattaforma MEB che saranno utilizzati all'interno della nuova piattaforma.

L'ACCORDO DI FORNITURA

L'intesa sottoscritta riguarda la fornitura di alcuni componenti elettrici e delle celle unificate che saranno utilizzate anche all'interno dei pacchi batteria delle elettriche del Gruppo tedesco. L'accordo di fornitura avrà una durata pluriennale e un volume totale corrispondente a circa 50 GWh. Entrambe le aziende stanno anche esplorando ulteriori opportunità di collaborazione in India nel campo della mobilità elettrica.

Per Mahindra si tratta di un'importante opportunità visto che l'accordo di fornitura permette di accelerare i tempi di sviluppo dei suoi modelli elettrici. Volkswagen, invece, va a monetizzare ulteriormente la sua piattaforma MEB. Come sappiamo, infatti, non è la prima volta che l'azienda tedesca concede in licenza le soluzioni tecniche sviluppate per le sue elettriche. Infatti, Volkswagen ha già concesso in licenza la sua piattaforma MEB a Ford. Grazie a questo accordo, è stato sviluppo il nuovo SUV Ford Explorer elettrico.

Non rimane che attendere per capire quali saranno esattamente i modelli che Mahindra lancerà sul mercato indiano dotati dei componenti della piattaforma MEB.

La partnership con Mahindra è coordinata da Volkswagen Group Technology e dalla sua unità operativa "Platform Business", in collaborazione con Skoda Auto Volkswagen India.