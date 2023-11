Nuova Volkswagen Tiguan, al via gli ordini in Italia. Allestimenti e prezzi

Presentata a settembre, la nuova Volkswagen Tiguan è, adesso, ordinabile anche in Italia . Contestualmente, la casa automobilistica ha fornito maggiori informazioni per quanto riguarda allestimenti e prezzi del nuovo SUV. Nelle concessionarie, arriverà nel corso dei primi mesi del 2024.

MOTORI AL DEBUTTO

Nel 2024 seguiranno ulteriori motori, tra cui due nuovi ibridi Plug-in (204 e 272 CV) che saranno in grado di offrire una percorrenza in modalità solo elettrica di circa 100 km (WLTP) grazie alla presenza di una batteria con una capacità di 19,7 kWh che potrà essere ricaricata anche in corrente continua fino a 50 kW.

ALLESTIMENTI E PREZZI

La gamma italiana della nuova Tiguan sarà commercializzata in Italia negli allestimenti Life, Elegance e R-Line. La versione base è già particolarmente ricca e offre, tra le altre cose, fari a LED con Light Assist, cerchi in lega da 17 pollici, Rear View, Park Assist Plus, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici, sistema infotainment da 12,9 pollici, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, cruise control adattivo predittivo, Side Assist Plus, Emergency Exit Warning System , Front Assist, Lane Assist e Dynamic Road Sign Display.

L'allestimento Elegance aggiunge, tra le altre cose, fari a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica, cerchi in lega da 18 pollici, Park Assist Plus con funzione di memoria, sedili anteriori Sport Comfort in tessuto e Artvelour, riscaldabili, con supporto lombare e funzione massaggio, vetri laterali posteriori e lunotto oscurati, volante multifunzione rivestito in pelle riscaldabile e impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione anti-rimorchio con Safelock.

Infine, la versione R-Line è caratterizzata all’esterno da cerchi in lega da 19 pollici, paraurti, spoiler sul tetto e pannelli laterali in design sportivo R-Line, mentre a bordo gli interni includono sedili sportivi specifici e pedaliera in acciaio spazzolato.

Quanto costa in Italia la nuova Volkswagen Tiguan? I prezzi partono da 39.700 euro.