Gruppo Volkswagen, in Canada una fabbrica per le batterie da 90 GWh all'anno

Come sappiamo, la fabbrica sorgerà a St. Thomas a circa 30 km a sud di London, Ontario. Per questo progetto saranno investiti 7 miliardi di dollari canadesi (4,8 miliardi di euro) fino al 2030 . Il Gruppo tedesco ha piani molto ambiziosi per questo sito produttivo. Infatti, Volkswagen evidenzia che l'obiettivo è quello di arrivare ad una capacità produttiva di 90 GWh all'anno . Lo stabilimento sarà alimentato da energia rinnovabile. L'inizio della costruzione è previsto nel 2024. Se non ci saranno intoppi, la tabella di marcia prevede che la produzione di celle parta nel 2027.

Il Gruppo Volkswagen sta portando avanti il suo progetto di una nuova fabbrica per le celle delle batterie che sarà costruita in Canada . Sito che fornirà di accumulatori le fabbriche del Gruppo tedesco negli Stati Uniti. Progetto di cui, adesso, sono stati condivisi ulteriori dettagli. A costruire e gestire lo stabilimento di penserà PowerCo , la controllata del Gruppo Volkswagen che si occupa di tutte le attività legate alle batterie.

Questo progetto sarà anche molto importante per l'economia del luogo visto che la nuova fabbrica permetterà di andare a creare circa 3 mila nuovi posti di lavoro, oltre ad altre decine di migliaia nell'indotto. Il nuovo stabilimento andrà ad occupare un'area di 150 ettari, pari ad oltre 210 campi da calcio. Si troverà all'interno della cosiddetta "Great Lakes Automotive Corridor", un'area che si trova vicino a grandi città come Toronto e Detroit.

Il progetto della fabbrica per la produzione di celle per le batterie è sostenuto dal Governo canadese che ha concesso una serie di agevolazioni tra cui fino a 13 miliardi di dollari canadesi (8,7 miliardi di euro) di crediti fiscali in 10 anni. L'accordo tra il Canada e il Gruppo tedesco va oltre la sola realizzazione della fabbrica. Infatti, le parti lavoreranno anche per andare a creare una catena di approvvigionamento delle materie prime per gli accumulatori. Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen, ha commentato: