Gruppo Volkswagen, nel primo semestre 2022 consegnate 217.100 elettriche

Il Gruppo Volkswagen ha un ambizioso piano di elettrificazione e, come sappiamo, sta investendo moltissimo in questa direzione. Nonostante il Gruppo abbia dovuto affrontare diverse sfide tra cui i problemi della fornitura delle componenti e le chiusure in Cina a causa della ripresa dei contagi del pericoloso virus, nei primi 6 mesi del 2022 ha consegnato complessivamente ai clienti di tutto il mondo 217.100 auto elettriche. Si tratta di un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2021 (170.900 consegne).

La quota BEV sul totale delle consegne ha raggiunto il 5,6%, anche in questo caso in aumento rispetto al 3,4% della prima metà del 2021. Vanno molto bene pure gli ordini con un +40% in Europa Occidentale. Proprio per questo, il Gruppo sta lavorando per ridurre i tempi di attesa dei clienti. Hildegard Wortmann, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo con responsabilità per le Vendite, su questo risultato ha commentato:

Abbiamo portato avanti con successo il percorso di crescita dell’elettrico nonostante il contesto difficile, in particolare nel secondo trimestre. La domanda continua a essere forte e ci attendiamo un miglioramento della situazione relativa alle forniture nella seconda metà dell’anno. Le consegne BEV di giugno hanno mostrato una chiara tendenza al rialzo, in linea con i livelli mensili dell’ultimo trimestre del 2021. Stiamo lavorando intensamente per ridurre l’elevato portafoglio ordini e i tempi di attesa per i clienti, e siamo focalizzati sull’obiettivo di una quota BEV tra il 7 e l’8% sull’intero anno.

Il primo mercato si conferma l'Europa con 128.800 unità nel primo semestre (il 59% sul totale delle consegne BEV del Gruppo Volkswagen). Cresce molto il mercato della Cina. In questo primo semestre del 2022 sono state consegnate 63.500 unità, il 29% del totale, contro le 18.300 dello stesso periodo del 2021. Gli Stati Uniti hanno contribuito con l’8% delle consegne BEV totali del Gruppo (17.000 vetture).