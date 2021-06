Altro che elettrico. Per Diess (Volkswagen), la vera rivoluzione sarà la guida autonoma

La riforma dell'elettrico che ha intrapreso il gruppo Volkswagen negli ultimi anni è in larga parte merito del suo amministratore delegato, Herbert Diess. Sotto il suo timone, il colosso tedesco ha avviato una lunga serie di interventi volti ad accelerare l'elettrificazione della gamma e del business in senso ampio, come il lancio di nuovi modelli a batteria e la prospettiva di costruire diversi impianti per la produzione di accumulatori in Europa. L'ultima delle imprese virtuose in tale direzione è l'(ennesimo) investimento a favore del produttore svedese di batterie Northvolt AB.

Nonostante ciò, il numero uno di Volkswagen ritiene che la vera rivoluzione copernicana del comparto automobilistico non sia l'elettrificazione, ma l'affermazione e la diffusione della guida autonoma. Si tratta, come dichiarato dallo stesso Diess nel corso di un'intervista al Qatar Economic Forum di Bloomberg, di un'innovazione in grado di trasformare l'industria in misura decisamente maggiore rispetto ai veicoli elettrici.

Sebbene le case automobilistiche siano in ritardo sulla tabella di marcia dello sviluppo di sistemi di guida autonoma, le aziende continuano a investire cifre importanti per dare impulso all'intero processo. Secondo la società di consulenza AlixPartners, la situazione potrebbe presto essere ribaltata: entro il 2030 il costo dei sistemi di guida altamente o completamente autonoma sarà inferiore di almeno il 60% e faciliterà una maggiore diffusione degli stessi.

Le automobili, molte delle quali sono già dotate di software avanzati, quando si sposteranno senza l'ausilio di un conducente diventeranno il "dispositivo internet più sofisticato che si possa immaginare", afferma Diess.