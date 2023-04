Sembra, adesso, che le cose stiano per cambiare, almeno in parte. Il nuovo numero uno di Toyota, Koji Sato , ha dunque annunciato il piano di voler lanciare 10 nuovi modelli elettrici entro il 2026. A quanto pare, sembra che il costruttore giapponese sia intenzionato pure a costituire una nuova divisione che si occuperà dello sviluppo dei veicoli elettrici di nuova generazione. Pare, dunque, che Toyota voglia provare a recuperare il terreno perso nei confronti delle altre case automobilistiche che, invece, stanno investendo da tempo sull'elettrico, lanciando sul mercato diversi modelli a batteria.

Toyota porterà al debutto 10 nuovi modelli elettrici entro il 2026 . Pare che finalmente la casa automobilistica giapponese intenda dare un'importante accelerazione allo sviluppo dei modelli a batteria. Come ben sappiamo, il precedente numero uno del marchio giapponese, Akio Toyoda , non ha mai nascosto il suo scetticismo verso le auto elettriche , preferendo continuare ad investire anche su altre tecnologie come l'ibrido e l'idrogeno.

Da tempo gli investitori si sono dimostrati molto critici nei confronti della casa automobilistica che sta ritardando gli investimenti per la creazione di un'ampia gamma di modelli elettrici. Toyota, includendo anche Lexus, ha attualmente solo tre modelli elettrici sul mercato e lo scorso anno ne ha venduti meno di 25.000 in tutto il mondo. Grazie a questa accelerazione sull'elettrico, Toyota intende riuscire ad arrivare a vendere annualmente 1,5 milioni di auto elettriche globalmente, entro il 2026.

In ogni caso, Sato ha voluto ribadire che nonostante ci sarà un maggiore impegno verso le auto elettriche, i modelli ibridi continueranno ad essere molto importanti per la strategia dell'azienda. Continueranno anche gli investimenti sulla tecnologia legata all'idrogeno, come il Fuel Cell. Il tutto per poter offrire opzioni differenti ai clienti di tutto il mondo.

Non rimane che attendere per capire quali saranno le prossime mosse di Toyota. Un'accelerazione da parte del marchio giapponese sulle auto elettriche era comunque attesa ed era considerata inevitabile visto quanto sta crescendo questo mercato. Il costruttore giapponese dovrà comunque lavorare molto duramente per recuperare il ritardo accumulato in questi ultimi anni.