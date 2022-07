Toyota RAV4 ibrido e a GPL: ecco il kit firmato Autogas Italia

La direzione in cui si muove il mondo dell’auto è chiara: il futuro sarà elettrico o ibrido. E allora, visto anche il significato letterale del termine ibrido, quale modo migliore per sfruttare a pieno il potenziale di un’auto dotata di motore termico e di motore elettrico se non aggiungendo anche un impianto a gas?

È quello che ha fatto Ecomotive Solutions, che dopo aver acquistato Autogas Italia a inizio anno adesso si concentra sulla distribuzione di kit GPL e metano per una serie di vetture ibride.