Toyota, produzione giù del 40% a settembre: adesso la crisi dei chip fa paura

In un giovedì che non si è aperto in maniera positiva per i mercati finanziari europei, con un avvio di giornata in pesante rosso per i timori di un nuovo rallentamento dell'economia, le borse devono fare i conti anche con l'annuncio da parte di Toyota di un taglio alla produzione globale di settembre, che sarà inferiore del 40% rispetto a quanto previsto.

Toyota è solo l'ultima tra le case automobilistiche ad aver annunciato una contrazione della produzione rispetto alle previsioni, solo che essendo il produttore più grande al mondo in termini di volumi è anche quella che fa più rumore. Finora la casa giapponese era riuscita ad arginare la crisi dei chip in maniera nettamente migliore rispetto ad altri, "merito" del terremoto del 2011 e del disastro nucleare di Fukushima che avevano costretto i vertici ad una riflessione.