Percorrere più di 3.000 chilometri andata e ritorno con un'auto elettrica, questo l'obiettivo che mi sono fissato per l'estate 2021. O meglio, l'obiettivo è mostrarvi l'esperienza reale e personale. Sarà un racconto con una componente più soggettiva del solito e per questo voglio anche lasciarmi andare ad una considerazione che può essere simile ad uno sfogo. Il mondo delle auto elettriche, oggi, è visto come la nuova frontiera piena di opportunità. Troppo spesso, a parlare di questi mezzi e a pubblicizzarli se chiamiamo in causa la schiera di influencer e vip che le case utilizzano, troviamo persone che lo fanno solo per un tornaconto. Sacrosanto, intendiamoci, a meno che non siate di quelli finti. C'è però una cosa che non viene mai considerata. Put your money where your mouth is, direbbero gli anglofoni: tanti personaggi parlano di auto elettriche senza usarle quotidianamente, accontentandosi di una mezza giornata di prova e senza neanche ricaricale. Figuriamoci acquistarle. Io l'ho fatto, ho creduto nella mobilità elettrica e l'ho ritenuta adatta alle mie esigenze, che non sono assolutamente universali, intendiamoci. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale deve sempre tenere a mente questo concetto: le elettriche sono per tanti. Forse addirittura per molti che neanche si rendono conto che potrebbero fare il passaggio già oggi. Ma non sono ancora per tutti, e il discorso non tiene in considerazione i costi.

IL VIAGGIO

Nel tempo ho cercato di mostrarvi casi di utilizzo reale, dando quindi a chi legge la chiave per poi adattare una recensione o una prova in anteprima al proprio stile di vita e di utilizzo dell'auto, così da effettuare una scelta consapevole. Lo stesso farò oggi, con un viaggio da Predoi a Marsala (in realtà da Monza alla Sicilia, ma gli affezionati lettori ricorderanno il riferimento) che attraversa l'Italia. Condizioni reali che più reali non si può: non è per lavoro, saremo in due umani a bordo, tanti bagagli inclusa l'attrezzatura (entrambi lavoreremo "in villeggiatura") e l'aria condizionata sarà un obbligo per non far soffrire un gatto (Happy) che già dovrà uscire dalla sua comfort zone delle mura domestiche. L'obiettivo sarà arrivare a destinazione il prima possibile: niente modalità lumaca!

AUTO ELETTRICA: TESLA MODEL 3

L'auto sarà quella che è, per me e per molti, la migliore elettrica disponibile oggi nel suo segmento. Parlo di Tesla Model 3 Long Range a trazione integrale: l'ho provata, l'ho recensita, l'ho anche "bastonata" perché assolutamente non priva di difetti e, poi, l'ho scelta come mia unica auto personale.

Non ho altre auto e le uniche alternative nel mio garage sono una moto ferma da tempo per problemi personali, e un Ninebot G30 Max.

A BETTER ROUTE PLANNER (CODICI OMAGGIO)

Ve lo dico subito: con una Tesla non servono app. Non servono per ricaricare, non servono per programmare. Lei lo fa già benissimo. Per rendere questo viaggio un po' più universale e per farmi un'idea a priori, però, ABRP (A Better Route Planner) è un'ottima app utile per la pianificazione, specie perché Tesla fa tutto dal computer di bordo dell'auto e non mi da uno strumento come questo, comodo da avere sempre sullo smartphone e utilizzabile anche da browser su qualsiasi computer. Dell'app ve ne parlerò in un video/articolo dedicato perché è davvero pratica ed è stata, dietro le quinte, quella che mi ha aiutato durante tutte le prove e i viaggi con le auto elettriche di ogni marchio. Approfittando del live batteria, ho chiesto e ottenuto un paio di codici omaggio per l'abbonamento annuale: sono gratis, potete aggiudicarveli seguendo questa avventura estiva e avrete accesso a 12 mesi di utilizzo.