Tesla Semi, il camion elettrico potrebbe essere prodotto in Germania

La Gigafactory della Germania di Tesla sta iniziando a tornare lentamente alle normali attività dopo che l'azienda era stata costretta ad interrompere la produzione a seguito di un blackout causato da un incendio doloso. Come sappiamo, un traliccio dell'alta tensione è andato a fuoco. Si è trattato di un vero e proprio sabotaggio ad opera del gruppo estremista di sinistra “Vulkan”.

We are back pic.twitter.com/DXZk5cPeKU — Tesla Manufacturing (@gigafactories) March 13, 2024

Elon Musk si è recato in Germania nella giornata di ieri per incontrare i responsabili dello stabilimento. Si è trattata di una visita lampo visto che Musk si sarebbe intrattenuto in Germania appena 4 ore. In ogni caso, il numero uno di Tesla ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul futuro della fabbrica tedesca.