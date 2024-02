Ministro Urso, il Governo tratta anche con Tesla per una fabbrica in Italia

Stando a quanto raccontato dal ministro, il Governo ha avviato da tempo interlocuzioni con produttori di vari Paesi, non solo orientali ma anche occidentali e da mesi dialoga con Tesla . Inoltre, ha aggiunto che si stanno avendo riscontri molto positivi ma naturalmente si tratta di un processo ancora in corso che richiede prudenza.

Il Governo non sta discutendo solo con BYD per portare la produzione di una seconda casa automobilistica in Italia . Infatti, sta dialogando anche con altri costruttori tra cui Tesla . A riferirlo, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso , nel corso di un’audizione alla commissione Attività produttive della Camera.

RILANCIO DEL SETTORE AUTO ITALIANO

L'interesse del Governo per l'azienda di Elon Musk è noto da tempo. Inoltre, il Governo potrebbe sfruttare gli ostacoli che l'azienda sta trovando in Germania per l'espansione della Gigafactory per avvicinare ulteriormente Tesla. Non a caso, Urso ha proprio citato i problemi della fabbrica tedesca nel suo intervento.

Una città tedesca ha rifiutato un piano per l'espansione su larga scala dello stabilimento di assemblaggio europeo di Tesla. Questo porterà sicuramente ad una decisione del gruppo.

Per quanto riguarda le discussioni con i marchi cinesi, sarebbero 3 in tutto, è stato raccontato che i rappresentanti di tali aziende hanno visitato l’Italia lo scorso anno per valutare potenziali opportunità di investimento. Già sappiamo, però, che nel caso di BYD un'eventuale decisione di aprire un secondo stabilimento in Europa dipenderà dal mercato visto che la fabbrica in Ungheria sarà operativa tra alcuni anni. Solo successivamente si potrà capire se ci sarà bisogno di una maggiore produzione per il mercato del Vecchio Continente.

In ogni caso, l'obiettivo del Governo è ben noto ed è quello di rilanciare il settore automotive in Italia per sostenere l'attività della filiera e garantire, quindi, anche i posti di lavoro. Sappiamo che sono in corso trattative con Stellantis per un aumento della produzione delle auto in Italia ma questo potrebbe non bastare. Per tale motivo si sta guardando all'arrivo di una seconda casa automobilistica.