Tesla Model Y, niente restyling nel 2024?

Tesla Model Y riceverà un restyling nel corso del 2024? Sembrerebbe di no. Verso la fine dello scorso anno, una serie di rapporti affermavano che un aggiornamento del SUV elettrico sarebbe arrivato verso la metà dell'anno in corso. In realtà, a quanto pare, "Project Juniper", così è chiamato il facelift della Model Y, non debutterà nel 2024.

La notizia arriva direttamente da Tesla che ha smentito ufficialmente questi rapporti. L'intervento da parte della casa automobilistica si è reso necessario a causa di alcune dinamiche di mercato che si erano andate a creare. Pare che diversi clienti stessero aspettando l'imminente uscita del restyling per effettuare l'ordine. La società di Elon Musk ha quindi mandato una comunicazione ai suoi consulenti di vendita in modo tale che informassero i clienti che nel 2024 non arriverà alcun facelift del SUV elettrico.

La comunicazione riguarda il mercato americano. Questo potrebbe far pensare che non è detto che il restyling non venga comunque presentato nel 2024 visto che il facelift della Model 3 aveva debuttato prima in Cina ed in Europa e solo diverso tempo dopo negli Stati Uniti.

We can now confirm that there is no Model Y refresh planned this year in North America. Right now is the best time to purchase a @Tesla vehicle!



Tesla has communicated the above sentiment to their delivery advisors to share with customers inquiring about the vehicle's refresh.

Tuttavia, anche dalla Cina è arrivata successivamente la conferma che non ci sarà un aggiornamento della Model Y nel 2024. China Finance News ha infatti riferito che Tesla China ha comunicato che per il mercato cinese non ci sono piani per il lancio del restyling della Model Y.

A questo punto, pare che il facelift del SUV elettrico non sarà davvero lanciato nel corso del 2024. Del resto, fino a questo momento non si erano visti su strada muletti camuffati del modello aggiornato. Arriverà nel 2025? Lo capiremo meglio sicuramente nel corso dei prossimi mesi.