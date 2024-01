Elon Musk: senza barriere commerciali, i costruttori cinesi demoliranno i rivali

Il mercato delle auto elettriche in Cina sta crescendo rapidamente con le case automobilistiche che continuano a lanciare nuovi modelli a batteria. Costruttori che non si stanno limitando ad operare nel loro Paese ma hanno iniziato a portare avanti politiche di espansione. Nel 2023, per esempio, abbiamo visto diversi marchi cinesi sbarcare nel Vecchio Continente dove oltre a vendere le loro auto intendono pure costruire fabbriche.

Pensiamo a BYD, per esempio, che nell'ultimo trimestre del 2023 ha venduto globalmente più alto elettriche di Tesla e che è già sbarcato in diversi Paesi europei, Italia inclusa. Casa automobilistica che intende anche costruire una fabbrica per le sue auto in Ungheria. L'avanzata dei marchi cinesi sta preoccupando Tesla che in Cina ha il suo più grande stabilimento di produzione.

Durante la presentazione dei dati dell'ultima trimestrale, Elon Musk è stato molto chiaro: senza delle barriere commerciali, i marchi cinesi andranno a demolire la maggior parte delle altre case automobilistiche nel mondo.