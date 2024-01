Tesla "Model 2", il nuovo modello potrebbe arrivare a metà del 2025

Sappiamo da tempo che Tesla intende ampliare la gamma delle sue vetture elettriche, con l'introduzione di un modello che nelle intenzioni dovrebbe avere un listino a partire da 25 mila dollari. Vettura che molti hanno subito indicato come "Model 2" anche se la casa automobilistica ha fatto sapere che il nome sarà diverso.

Pare che su questo modello di cui abbiamo parlato alcune volte, potrebbero esserci novità. Un rapporto di Reuters afferma che l'azienda di Elon Musk avrebbe informato i fornitori di voler iniziare la produzione di un nuovo veicolo elettrico con nome in codice "Redwood" a metà del 2025 (si parla del mese di giugno). Il rapporto aggiunge che secondo alcune persone vicine a Tesla, questa vettura avrebbe le forme di un crossover.

Già sappiamo che Tesla sta lavorando su di una nuova piattaforma che permetterà di ridurre i costi delle sue auto. Piattaforma che oltre per la Model 2 o come si chiamerà alla fine, dovrebbe essere utilizzata pure per un robotaxi di cui Musk ha parlato in passato. Il rapporto aggiunge pure che Tesla avrebbe inviato lo scorso anno richieste di preventivi ai fornitori proprio per il modello "Redwood".