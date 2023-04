Elon Musk colpevole: aveva minacciato i dipendenti Tesla su Twitter

Nulla impedisce al team Tesla del nostro stabilimento di auto di avere un sindacato. [...] Ma perché pagare le quote sindacali e rinunciare alle stock option per niente? Il nostro record di sicurezza è due volte migliore di quando l'impianto era sotto l'UAW [United Automobile Workers, ndr] e tutti ricevono già l'assistenza sanitaria.

Elon Musk è stato accusato di aver illegalmente minacciato i suoi dipendenti Tesla . I fatti risalgono al 2018 , quando il CEO aveva comunicato su Twitter che se i lavoratori si fossero iscritti al sindacato avrebbero perso le stock option . La Corte d'appello del 5° circuito degli Stati Uniti non ha fatto altro che confermare la sentenza che in passato era stata emessa dal National Labour Relations Board (NLRB).

LA DIFESA E L'ACCUSA

La querelle è durata cinque anni: Tesla ha sempre risposto affermando che nel tweet non c'era nessuna minaccia, in quanto si diceva chiaramente che non c'erano divieti all'iscrizione al sindacato. Mancando il divieto, insomma, non poteva nemmeno esserci la minaccia. Di tutt'altro avviso la Corte d'appello:

Visto che le stock option fanno parte della retribuzione dei dipendenti Tesla e nulla nel tweet suggeriva che Tesla sarebbe stata costretta a porre fine alle stock option o che l'UAW sarebbe stato la causa della rinuncia a queste, prove sostanziali supportano la conclusione dell'NLRB secondo cui il tweet è una minaccia implicita per porre fine alle stock option come rappresaglia per la sindacalizzazione.

Contestualmente il tribunale ha ordinato a Tesla di reintegrare un lavoratore licenziato dopo aver organizzato una manifestazione sindacale a Fremont presso lo stabilimento dell'azienda. Non è la prima volta che un tweet costa ad Elon Musk problemi legali: si pensi ad esempio al messaggio con cui annunciava l'uscita di Tesla dalla Borsa di Wall Street, costatogli l'accusa di frode da parte della Securities and Exchange Commission.

Credits immagine d'apertura: Pixabay