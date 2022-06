Panasonic consegna a Tesla i primi prototipi delle celle 4680

Si tratta di una notizia importante in quanto il costruttore americano potrà testare le celle di Panasonic fornendo ai giapponesi i feedback necessari per completarne lo sviluppo. Per la società di Elon Musk, ricordiamo, le celle 4680 sono fondamentali per il suo percorso di crescita visto che troveranno posto in alcuni dei suoi prossimi modelli come il pickup Tesla Cybertruck e il camion elettrico Tesla Semi. Proprio per questo, Tesla produrrà direttamente queste nuove batterie oltre ad appoggiarsi ai suoi partner come Panasonic.

Come sappiamo, Panasonic sta sviluppando le sue celle 4680 che poi fornirà a Tesla . Del lavoro che sta portando avanti l'azienda giapponese su queste nuove celle ne abbiamo parlato molto e, adesso, arriva un'importante novità. Infatti, nei giorni scorsi, Panasonic ha consegnato a Tesla i primi esemplari delle celle 4680 che ha sviluppato. Queste celle sono state realizzate all'interno dell'impianto pilota che la società giapponese ha predisposto appositamente per sviluppare questa nuova tecnologia.

NUOVA FABBRICA NEL NORD AMERICA

Kazuo Tadanobu, CEO della divisione Energia di Panasonic, ha raccontato che la linea pilota realizzata in Giappone ha permesso di avviare la produzione di prototipi su larga scala a maggio. Ma quando inizierà la costruzione in serie delle nuove celle 4680 dell'azienda giapponese?

Secondo la società, partirà in Giappone nel prossimo anno fiscale che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024. Successivamente, la produzione si sposterà in America. Come sappiamo, infatti, Panasonic realizzerà un nuovo sito produttivo nel Nord America dove andrà a costruire gli accumulatori da fornire a Tesla. Secondo quanto è emerso di recente, la società giapponese sta ancora valutando il luogo dove andare a realizzare la sua nuova fabbrica per le batterie.

In particolare, starebbe valutando dei siti di produzione in Kansas e in Oklahoma. Ricordiamo che Panasonic già costruisce le celle 2170 per Tesla all'interno della Gigafactory del Nevada. In questo fabbrica, la capacità produttiva è di 39 GWh all'anno. Secondo alcune indiscrezioni, per il nuovo stabilimento, la società giapponese punta ad una produzione ancora maggiore perché intende fornire le celle 4680 non solo a Tesla ma pure ad altre case automobilistiche.