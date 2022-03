Rete Supercharger cresce in Italia, entra in funzione la stazione Torino Grugliasco

Tesla sta investendo molto per espandere la sua rete Supercharger nei Paesi in cui è presente per offrire ai suoi clienti un'esperienza di ricarica sempre di primo livello. Un lavoro di espansione che riguarda, ovviamente, anche l'Italia. All'inizio di febbraio, la casa automobilistica americana aveva aggiornato la mappa globale dei suoi Supercharger, introducendo molti nuovi siti in cui avrebbe aperto una nuova stazione per la ricarica delle sue vetture elettriche.