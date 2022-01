Elon Musk a Berlino a febbraio. Presto il via libera alla produzione della Gigafactory?

La Gigafactory della Germania non ha ancora ricevuto l'autorizzazione da parte delle autorità del Paese per avviare la produzione delle auto. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso del tempo, ci sono state diverse problematiche, anche di natura burocratica, che hanno rallentato l'entrata in funzione della nuova fabbrica che riveste un ruolo molto importante per i piani di espansione del costruttore visto che le Model Y prodotte serviranno per accontentare la domanda del mercato europeo.

A quanto pare ci sono delle novità. Elon Musk ha comunicato che a metà di febbraio si recherà in Germania a visionare la nuova Gigafactory. Una comunicazione che è stata fatta in quanto erano circolate voci che il CEO della casa automobilistica americana avesse in programma un viaggio in Germania già in questi giorni. In realtà, Musk si recherà presso la sua nuova fabbrica tra circa un mese.