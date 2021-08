Elon Musk: la Gigafactory tedesca potrebbe entrare in funzione ad ottobre

Elon Musk spera che le attività della Gigafactory in Germania possano iniziare nel corso del mese di ottobre, quando la società americana auspica di aver ottenuto finalmente le autorizzazioni necessarie. Il CEO di Tesla, dopo aver incontrato i vertici del Land del Brandeburgo, ha visitato lo stabilimento nella giornata di ieri in compagnia di Armin Laschet, uno dei candidati alla successione del cancelliere Angela Merkel.

E proprio durante la visita, parlando con i giornalisti presenti, Musk ha menzionato la data di ottobre.

Non vediamo l'ora di ottenere l'approvazione per realizzare le prime auto, forse in ottobre se siamo fortunati.

Poco dopo, il CEO di Tesla, attraverso il suo account su Twitter, ha annunciato di aver organizzato un "factory tour" per il giorno 9 ottobre. La visita sarà aperta a tutti ma priorità sarà data agli abitanti del luogo. Un modo, probabilmente, per mostrare pubblicamente i lavori fatti e il funzionamento dello stabilimento. Durante la costruzione della Gigafactory, Tesla ha dovuto affrontare diversi problemi tra cui forti resistenze da parte di comitati locali preoccupati per l'impatto della fabbrica sull'ambiente.

Priority for residents of Brandenburg & Berlin, but also open to general public — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2021

Il fatto che sia stata pianificata una data precisa, potrebbe essere anche un indizio che il costruttore pensa di poter disporre delle autorizzazione necessarie per iniziare le attività della fabbrica per quel periodo. Per il momento, comunque, il via libera definitivo da parte del ministero dell'ambiente del Brandeburgo non è ancora arrivato.

Musk, ovviamente, ha fretta di "mettere in moto" la fabbrica. In origine la costruzione delle prime Model Y doveva partire all'inizio dell'estate ma poi a causa di diversi problemi tra cui anche quelli di natura burocratica, i tempi si sono allungati tanto che si è arrivati a parlare addirittura dell'inizio del 2022. Proprio per questo, il costruttore ha deciso di importare le Model Y destinate ai clienti europei dalla sua fabbrica di Shanghai.

La visita in Germania è servita sicuramente per parlare con le autorità ed avere garanzie sui tempi per poter avviare le attività della Gigafactory. A questo punto sarà interessante capire se Tesla riuscirà a far partire la costruzione delle sue auto in ottobre.