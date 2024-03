Testato in Italia il primo treno a levitazione magnetica su binari esistenti

Il video mostra un prototipo di treno maglev che viaggia su un tratto di due chilometri di una linea ferroviaria vicino a Venezia . Il treno raggiunge una velocità di 70 km/h senza alcuna modifica al binario esistente . Questo test potrebbe aprire la strada all'utilizzo della levitazione magnetica sui binari ferroviari già in uso, con "significativi vantaggi" in termini di efficienza, riduzione del rumore e delle vibrazioni, come dichiarato dalla stessa IronLev. Utilizzando l'elettricità per levitare su un cuscino d'aria, i treni maglev possono ridurre le emissioni di carbonio senza sacrificare le prestazioni.

Si avvicina il sogno dei treni levitanti in Europa grazie ad un test pionieristico sulla tecnologia a levitazione magnetica , chiamata anche maglev. L'azienda italiana IronLev , che ha sviluppato questa tecnologia, sostiene di aver completato il primo test al mondo di un treno maglev su un binario ferroviario già esistente, e ha anche realizzato un video per dimostrarlo. Il test, condotto rappresenta una pietra miliare nella tecnologia dei trasporti e potrebbe aprire la strada a un futuro di viaggi rapidi, silenziosi e sostenibili.

Dopo decenni di ricerca e sviluppo, oggi esistono solo sei treni maglev operativi: tre in Cina, due in Corea del Sud e uno in Giappone. Anche la Germania ha gestito brevemente un servizio maglev alla fine della Guerra Fredda. Attivo dal 1989 al 1991, il percorso colmava un vuoto nella rete di trasporto pubblico in conseguenza al Muro di Berlino. Dopo la riunificazione tedesca, la linea è diventata superflua. Da allora, diversi fattori hanno ritardato il ritorno del sistema in Europa e uno di questi è il costo elevato della tecnologia. Si stima che il maglev di Shanghai, per esempio, sia costato circa 60 milioni di dollari (55 milioni di euro) al chilometro di binario.

Un altro ostacolo di lunga data per i treni maglev è l'impossibilità di farli funzionare sulle infrastrutture esistenti. Ma IronLev potrebbe aver finalmente trovato una soluzione a questo problema. Vi proponiamo a seguire il video del test condotto di recente.