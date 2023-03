Proprio questo velivolo elettrico sarà utilizzato, in futuro, in un servizio di "taxi volante" in una tratta che collegherà la città di Chicago dove è presente il "Vertiport Chicago" (un vertipoto, la struttura dove possono atterrare e decollare gli eVTOL) con l'Aeroporto Internazionale di Chicago-O'Hare . Il tutto sarà possibile grazie ad un accordo tra Archer Aviation e United Airlines .

Il settore dell'urban air mobility (UAM) continua ad essere sempre più dinamico. Tra le aziende impegnate in questo settore c'è Archer Aviation che è sostenuta pure da Stellantis . Come sappiamo, il Gruppo automobilistico sta collaborando con questa realtà per arrivare a produrre Midnight, l'eVTOL che Archer Aviation ha sviluppato.

SI PARTE NEL 2025

Secondo quanto raccontato, la tratta dalla città all'aeroporto (e viceversa) dovrebbe richiedere solamente 10 minuti di volo. A titolo di confronto, in auto, lo stesso percorso, racconta Archer Aviation, può richiedere anche un'ora nelle ore di punta. Dunque, questo servizio di taxi volante punta a voler offrire un modo più semplice, comodo e veloce per raggiungere l'aeroporto dalla città e viceversa.

Questo servizio sarà inizialmente limitato alla tratta aeroporto-centro città ma con il tempo si punterà ad offrire ulteriori rotte per altri punti importanti della zona. Chicago è una delle più grandi città degli Stati Uniti ed è un importante centro d'affari. Dunque, un servizio di trasporto attraverso gli eVTOL potrebbe risultare molto interessante soprattutto per tutti coloro che si muovono spesso per lavoro.

Archer Aviation descrive il futuro servizio come competitivo in termini di costi senza, però, entrare nei dettagli. Ma anche se fosse accessibile, almeno all'inizio, solo a persone facoltose, potrebbe comunque essere un'opportunità interessante per chi viaggia per affari. Parlando del velivolo che sarà utilizzato, Midnight permette di trasportare a bordo fino a 4 passeggeri più il pilota ed offre un'autonomia fino a 100 miglia (circa 160 km). In particolare, Midnight è pensato principalmente per viaggi di 20 miglia (circa 32 km), con un tempo di ricarica di 10 minuti.

United e Archer lavoreranno con ComEd per realizzare la necessaria infrastruttura per poter ricaricare questo eVTOL. Quando partirà il servizio di taxi volante? Se non ci saranno intoppi, i voli inizieranno nel 2025.