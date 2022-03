Karsten Schnake, Membro del Board di Skoda per gli Acquisti, spiega: “La situazione di ristrettezza delle forniture di semiconduttori ha rallentato la nostra crescita nel corso del 2021. Grazie alla pronta decisione di continuare a produrre auto non finite e di completarle successivamente, siamo stati in grado di stabilizzare il nostro risultato a fine anno. Ringrazio la “Semiconductor Task Force” per i suoi incredibili sforzi. Ora possiamo guardare avanti con cauto ottimismo e ci aspettiamo un significativo miglioramento dell'offerta di semiconduttori a partire dalla seconda metà dell'anno”.