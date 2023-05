Le case automobilistiche oggi parlano molto di sostenibilità, riciclo ed economia circolare . Come abbiamo visto più volte, nel proporre i nuovi modelli, i marchi sempre di più offrono, per esempio, interni realizzati con materiali riciclati. Da casa SEAT arriva un nuovo esempio in tal senso con la presentazione della nuova serie speciale Marina Pack per i modelli Ibiza e Arona .

MATERIALI RICICLATI

L'edizione speciale Marina Pack si caratterizza proprio per l'utilizzo di materiali sostenibili per gli interni. Ad esempio, per i sedili sono stati utilizzati rivestimenti realizzati in Seaqual Yarn , uno speciale filato ricavato dalla plastica riciclata. Inoltre, i tappetini e il pavimento sono stati creati utilizzando una speciale fibra ricavata sempre dalla plastica proveniente da rifiuti marini. Questo materiale sarà usato anche su tutte le versioni di Ibiza e Arona.

I rifiuti delle nostre spiagge e dei fondali marini vengono raccolti attraverso dei programmi di pulizia. Dopo aver selezionato i diversi tipi di materiali, la plastica viene pulita e trasformata in plastica marina riciclata, che poi viene utilizzata per produrre materiali come il filato Seaqual Yarn. Werner Tietz, Vicepresidente esecutivo per la Ricerca e Sviluppo di SEAT e CUPRA, su questa serie speciale ha commentato:

SEAT si impegna a trovare soluzioni innovative per i nostri obiettivi di sostenibilità. Progetti come l'uso di materiali riciclati non solo aiutano l'azienda a raggiungere i suoi obiettivi, ma contribuiscono anche alla pulizia continua dei nostri mari, fiumi e oceani. SEAT è determinata a contribuire a preservare una risorsa naturale che ci è molto vicina, il Mediterraneo, che ne rappresenta una parte incredibilmente importante.

La produzione di SEAT Ibiza e Arona Marina Pack incomincerà nel mese di giugno 2023. Ancora non ci sono dettagli per quanto riguarda il mercato italiano. Non sappiamo nemmeno a quali motorizzazioni questa versione speciale sarà abbinata. Ricordiamo che, in Italia, SEAT Ibiza parte da 19.600 euro mentre SEAT Arona da 21.200 euro.