COVID-19, ricercatori trovano tracce di virus nelle acque di scarico degli aerei

Il monitoraggio della diffusione del COVID-19 è molto importante e capire come "si muove" ci aiuterà a rallentarlo in modo da poter tornare il più velocemente possibile a una vita normale. Sono tante le ricerche in tal senso che si stanno compiendo in tutto il mondo. Tra queste, anche una effettuata dai ricercatori dell'Università del Queensland, in Australia, che hanno voluto analizzare il modo il cui il virus "viaggia" da un Paese all'altro.

I ricercatori si sono concentrati sulle acque di scarico degli aerei prelevando campioni da 37 voli di rientro da India, Francia, Regno Unito, Sud Africa, Canada e Germania. Lo scopo era quello di rilevare tracce di virus nelle acque reflue e se questo potrebbe essere o meno un indicatore di come il COVID-19 circoli in velocemente in tutto il mondo. Nei campioni di 24 dei 37 voli, il 65%, sono state rilevate tracce del virus.