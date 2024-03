Renault continuerà ad offrire auto endotermiche ed elettriche per altri 10 anni

Il manager, parlando con Automotive News Europe al Salone di Ginevra 2024, ha quindi spiegato meglio quale sarà la strategia di Renault nei prossimi anni. Il CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo , all’inizio del 2022 aveva affermato che il marchio Renault avrebbe venduto solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030, in anticipo rispetto al bando delle endotermiche del 2035 voluto dall'Unione Europea. Il tutto, però, solamente se le condizioni di mercato lo avessero permesso .

Renault continuerà ad offrire veicoli a combustione interna insieme ad una gamma di auto completamente elettriche per i prossimi 10 anni. Secondo quanto racconta il responsabile della casa automobilistica francese Fabrice Cambolive , la strategia è quella di avere "due gambe" in ogni segmento, offrendo sia modelli endotermici e sia elettrici.

FLESSIBILITÀ

La domanda di auto elettriche rimane relativamente elevata, sebbene negli ultimi mesi sia stato registrato un rallentamento. Questo ha portato alcune case automobilistiche a rivedere le loro strategie di elettrificazione, come abbiamo visto diverse volte negli ultimi tempi con Mercedes, per esempio, che ha rivisto al ribasso gli obiettivi di vendita delle sue elettriche per il 2030.

Visto l'andamento del mercato, Renault ha quindi deciso di portare avanti questa "strategia a due gambe" come l'ha definita Cambolive, per proporre ai clienti una doppia alternativa per i prossimi 10 anni. Il marchio francese sta costruendo la sua gamma per avere offerte completamente elettriche in ogni segmento, con la piccola Renault 5 che è stata da poco presentata.

Cambolive ha aggiunto che l'approccio scelto da Renault offre molta flessibilità per adattarsi alle condizioni del mercato.