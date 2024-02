Renault anticipa i nuovi incentivi. Contributo fino a 13.750 con rottamazione

In cosa si traduce esattamente per il cliente questa iniziativa di casa Renault?

Accogliendo con favore l’iniziativa, noi di Renault abbiamo preso un’importante decisione: anticipare l’importo degli incentivi, confermando così il nostro impegno nel favorire una dinamica commerciale positiva, convinti che un virtuoso lavoro congiunto di imprese e istituzioni sia la chiave per lo sviluppo di una mobilità più sostenibile, in Italia e in Europa.

Renault ha accolto con favore la presentazione dei nuovi incentivi auto che permetteranno di ottenere un contributo fino a 13.750 euro per le elettriche. Tuttavia, come sappiamo, ci vorrà un po' di tempo prima che la nuova struttura entri effettivamente in vigore. Si parla della metà del mese di marzo.

CONTRIBUTO DI 13.750 EURO

Renault ha quindi deciso di proporre una precisa offerta speciale dedicata ai tutti i suoi modelli elettrici. I clienti che firmeranno un contratto di acquisto nel mese in corso o anticipatamente fino all’entrata in vigore del DPCM dei nuovi incentivi, riceveranno un contributo fino a 13.750 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2. Il marchio francese va dunque ad integrare l'attuale Ecobonus di 5.000 euro con un proprio bonus di 8.750 euro.

La casa automobilistica francese ha quindi voluto offrire l'importo massimo previsto dal nuovo Ecobonus 2024 senza la discriminante dell’Isee. Tale importo è riconosciuto su tutti i modelli della sua gamma 100% elettrica (ovviamente quelli compatibili con l'Ecobonus) sia in caso di acquisto in contanti e sia tramite formule di finanziamento o leasing Mobilize Financial Services.

In caso di finanziamento Valore Futuro Renault tramite Mobilize Financial Services, lo schema dell'offerta è il seguente.

Renault Twingo E-Tech Electric da 40 euro al mese con anticipo zero

Renault Megane E-Tech Electric da 190 euro al mese con anticipo zero

Renault Scenic E-Tech Electric da 250 euro al mese con anticipo zero

Renault Kangoo E-Tech Electric da 275 euro al mese con anticipo zero

Ovviamente, è importante valutare anche le condizioni esatte del finanziamento. Facciamo un paio di esempi riportando le condizioni per la Megan elettrica e la Scenic elettrica (maggiori dettagli sul sito Renault).

Esempio di finanziamento riferito a Megane E-Tech 100% electric evolution ER 130cv comfort range AC7 a 24.250 euro (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) grazie al contributo statale (L. 34/2022, DPCM 6/4/22 e s.m.i. pari a 5.000 euro) in presenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’incentivo statale e al contributo Renault pari a 8.750 euro in caso di rottamazione fino a euro 2: anticipo 0, importo totale del credito 24.250,00 euro (che include finanziamento veicolo 24.250 euro); spese istruttoria pratica 350 euro + imposta di bollo 60,63 euro (addebitata sulla prima rata), interessi 2.739,85 euro, valore futuro garantito 20.166,50 euro (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore 26.989,85 euro in 36 rate da 189,54 euro oltre la rata finale. TAN 4% (tasso fisso), TAEG 4,93%, spese di incasso mensili 3 euro, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 1,20 euro (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a 2 euro.