Una Renault Zoe prende fuoco a Treviso: che cosa è successo?

I FATTI

Alcuni giorni fa, a Treviso, una Renault Zoe ha preso fuoco durante la notte mentre era parcheggiata nel box di casa. L'auto non stava ricaricando e stando a quanto raccontato dal proprietario, funzionava correttamente. Il tutto è capitato attorno all'una e un quarto di notte quando i proprietari dell'auto (e non solo) sono stato svegliati da un "botto". Purtroppo le fiamme scaturite dall'auto elettrica si sono propagate anche ad una Mercedes Classe B parcheggiata poco distante. Inoltre, anche l'abitazione ha avuto alcuni danni. L'esplosione ha danneggiato pure una centralina Enel nelle vicinanze che ha portato ad un blackout di zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno prontamente spento l'incendio. Fortunatamente, non c'è stato alcun ferito. I danni, comunque, sono stati molteplici e stando a quanto racconta la stampa locale, ammenterebbero a circa 100 mila euro tra vetture bruciate e danni all'abitazione.

Gli incendi che riguardano le auto elettriche, lo sappiamo, fanno molto parlare e ogni volta che capita una fatto simile, soprattutto all'interno dei social network, si generano discussioni e dibattiti dai toni anche piuttosto "accesi" che riguardano l'intero mondo delle auto elettriche. Del resto, lo sappiamo bene, tra gli argomenti sollevati dai detrattori di queste vetture c'è il rischio di incendio a causa della presenza delle batterie. Secondo questo pensiero, le auto elettriche prenderebbero fuoco più facilmente rispetto alle endotermiche.

Su quanto successo bisogna dire, però, due cose. La prima riguarda proprio il rischio di incendio. Sebbene la diffusione delle auto elettriche non sia paragonabile a quella delle endotermiche, le statistiche sono chiare e dicono che il rischio di incendio maggiore riguarda le endotermiche. Per esempio, possiamo menzionare uno studio di AutoinsuranceEZ (linkato in Via) che mostra alcuni dati interessanti e cioè che sono i veicoli ibridi, seguiti dalle vetture a benzina, quelli che hanno avuto maggiori casi di incendi ogni 100 mila auto vendute.