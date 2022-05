Mobilize punta a rappresentare il 20% del fatturato del Gruppo Renault nel 2030

Mobilize vende servizi e non veicoli, approccio che consente di generare ricavi ricorrenti e di ridurre il TCO per i nostri clienti. Abbiamo scelto di coprire gli elementi della catena del valore della mobilità che hanno il maggior potenziale di crescita e margine. Pertanto, con il modello VaaS e basandoci su un ecosistema software integrato, proponiamo una gamma di servizi che vanno dalle soluzioni di finanziamento all’assicurazione, passando per l’energia e la manutenzione. Il veicolo diventa una piattaforma di servizi, consentendo di triplicare il fatturato generato nel corso del suo ciclo di vita.

Mobilize , divisione del Gruppo Renault dedicata ai servizi per la mobilità, ha presentato la sua strategia per raggiungere l’obiettivo di realizzare il 20% del fatturato del Gruppo francese entro il 2030 . Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Mobilize punterà sulle attività legate al principio delle vetture intese come servizio (VaaS Vehicle-as-a-Service), con un’offerta completa incentrata su un ecosistema software integrato.

VETTURE COME SERVIZIO

Il nuovo modello che porterà avanti Mobilize si basa, innanzitutto, su di ecosistema software completamente integrato che consente, a partire dal veicolo (Software Defined Vehicle), di offrire tutti i servizi ai clienti privati e professionali. Inoltre, la strategia farà leva su alcuni veicoli 100% elettrici e appositamente progettati per un uso dedicato, condiviso e intensivo.

Mobilize andrà a proporre ai suoi clienti una serie di servizi finanziari. Grazie a RCI Bank and Services, Mobilize offrirà servizi di finanziamento, assicurazione e pagamento. Per consolidare il legame tra le due aziende, RCI Bank and Services cambia nome e diventa Mobilize Financial Services.

Inoltre, sarà proposta un’offerta completa di servizi connessi all’energia e alla ricarica per accompagnare i clienti come operatori di mobilità, gestori di flotte e privati, a casa, al lavoro e per strada.

Questi servizi comprendono Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (che dà accesso a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in Europa, incluse le 1.600 stazioni Ionity a ricarica rapida), il Certificato Batteria e il servizio di installazione di infrastrutture di ricarica effettuato da Mobilize Power Solutions.

Infine, Mobilize utilizzerà la rete di vendita e le Refactory del Gruppo Renault, come quella di Flins, per riparare e ricondizionare i suoi veicoli. Dando loro una seconda e una terza vita, Mobilize ne aumenta l’utilizzo e la redditività. I clienti a cui si rivolge Mobilize sono i privati e le flotte di piccole e media dimensioni, gli operatori di mobilità (come quelli del car sharing) e gli operatori professionali della consegna dell'ultimo miglio.

Oltre a rappresentare il 20% del fatturato del Gruppo Renault entro il 2030, Mobilize intende centrare anche i seguenti ulteriori obiettivi: