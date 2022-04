Renault Tech diventa Qstomize e presenta il suo piano di crescita

SOLUZIONI SU MISURA

Qstomize progetta, produce e commercializza allestimenti di veicoli e propone servizi associati in risposta alle esigenze dei clienti privati e professionali. L'obiettivo, a seguito dei cambiamenti annunciati dal Gruppo Renault, è quello di arricchire il catalogo prodotti con allestimenti più complessi e a maggior valore aggiunto. Per ridurre i tempi di consegna del veicolo al cliente, ma anche i costi di trasporto e l’impatto ambientale, Qstomize interverrà dai propri reparti di produzione, situati direttamente negli stabilimenti Renault (si procederà in questo modo, per esempio, per una versione pianale cabinato del Kangoo).

Questi allestimenti saranno a breve completati da altre versioni che arricchiranno ulteriormente il catalogo dei prodotti. I clienti potranno ordinare gli allestimenti desiderati presso le reti di vendita delle Marche del Gruppo Renault. Qstomize punta di arrivare a produrre 30.000 veicoli con allestimenti complessi all’anno entro il 2025, rispetto agli attuali 15.000 all’anno.

Attualmente, questo reparto opera con 12 officine dislocate presso gli stabilimenti Renault (in Francia, Spagna, Slovenia, Turchia, Marocco e Romania). Entro il 2025, Qstomize si insedierà in altri sette Paesi per rispondere alla domanda di allestimenti locali. Hakan Dogu, SVP Post-Vendite Mondo del Gruppo Renault, ha commentato: