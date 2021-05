Anche OPPO potrebbe voler costruire una sua auto elettrica

Sembra che anche OPPO possa avere intenzione di entrare nel mondo dell'auto per realizzare un suo modello elettrico. Ultimamente le grandi aziende tecnologiche sembrano essere sempre più interessate ad entrare in questo settore. In particolare, dalla Cina sembra esserci molto fermento con realtà del calibro di Baidu , Xiaomi e Huawei intenzionate a portare su strada vetture a proprio marchio o dotate della loro tecnologia.

PRODUTTORE O FORNITORE?

Per quanto riguarda OPPO, un rapporto di CarNewsChina afferma che l'azienda cinese starebbe valutando la possibilità di entrare nel settore auto. In particolare, il suo CEO e fondatore Tony Chen starebbe portando avanti in prima persona il progetto. Nelle ultime settimane Chen si sarebbe occupato di condurre indagini e di parlare con le aziende del settore oltre che di effettuare le prime assunzioni. Pare addirittura che ci sia stato un incontro con CATL, nota azienda cinese che si occupa della produzione di celle per le batterie delle auto elettriche. Società che tra i clienti ha Tesla e Mercedes, giusto per fare due nomi importanti.

Il progetto, però, al momento non sarebbe ancora stato definito e non sarebbe stata costituita nemmeno una divisione auto ma il rapporto sembra far capire che potrebbe non volerci molto. OPPO ovviamente non ha voluto confermare la notizia ma il suo CEO ha di recente affermato:

Anche nella produzione di automobili, ci concentreremo su aree in cui OPPO può fare bene. Se le case automobilistiche non possono costruire buone macchine e OPPO ha la forza, ci proveremo in futuro.

A quanto si può capire, OPPO non avrebbe ancora scelto il tipo di approccio da adottare per l'eventuale entrata nel settore auto. Potrebbe acquistare/collaborare con un costruttore già esistente per produrre la sua auto o potrebbe anche decidere di fare tutto da solo. In alternativa, potrebbe decidere di diventare solo un fornitore di tecnologia per alcuni marchi. L'azienda cinese, si ricorda, ha già depositato diversi brevetti legati alla guida autonoma.

Negli ultimi tempi sono sempre più frequenti le indiscrezioni sui progetti delle aziende di tecnologia nel mondo automotive ma l'esperienza della "telenovela Apple Car" suggerisce che bisogna prendere il tutto con le dovute cautele. Non rimane, dunque, che pazientare per capire se davvero OPPO intenderà entrare in questo settore.