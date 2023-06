Opel, nel 2024 una versione elettrificata per ogni modello

Opel continua a portare avanti il suo progetto di elettrificazione. Entro il 2028, la casa automobilistica punta ad offrire, in Europa, una gamma di vetture esclusivamente 100% elettriche. Come parte di questo piano, già nel 2024 il marchio proporrà una versione elettrificata per ogni modello.

Attualmente, la gamma elettrificata di Opel include veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a celle a combustibile a idrogeno. Presto, arriveranno pure versioni dotate di motorizzazioni Mild Hybrid. Per esempio, la casa automobilistica propone già oggi diversi modelli BEV. Una gamma che va dal quadriciclo Opel Rocks Electric, all'Opel Combo-e Life, all'Opel Zafira-e Life fino alle versioni full-electric dell'Opel Corsa e di Opel Mokka. A questi veicoli si è appena aggiunta la nuova Opel Astra Electric, presto ordinabile in Italia.

Inoltre, il costruttore offre versioni a batteria anche dei suoi veicoli commerciali: Opel Rocks Electric Kargo, Opel Combo-e, Opel Vivaro-e e Opel Movano-e. Il costruttore continua pure a sviluppare mezzi dotati di celle a combustibile a idrogeno. L’Opel Vivaro-e HYDROGEN è già in circolazione e una soluzione di trasporto di grandi dimensioni a celle a combustibile è prevista per il 2024.