Le unità vendute a cliente privato sono oltre 17.600, che spingono la relativa quota al 2,6% (+0,3 punti vs 2022) il miglior risultato in Italia degli ultimi 4 anni. Sul totale delle vendite Nissan, il peso del canale privato è pari al 60,7% mentre il mercato si ferma al 51,2%. Crescono le vendite anche nel canale flotte, con oltre 7.600 unità e una quota del 2,1% (+0,4 punti vs 2022).

Per Nissan Italia , i primi 9 mesi del 2023 sono stati molto positivi, con oltre 29.000 unità immatricolate . Parliamo di una crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a questo risultato, il market share di Nissan nel mercato auto italiano è salito dal 1,9% al 2,2%.

BENE I MODELLI ELETTRIFICATI

I modelli elettrificati hanno dato un importante contributo alle vendite di Nissan in Italia. La quota Nissan di crossover raggiunge l’89% (+15 punti vs 2022) e quella di elettrificato il 71% (+19 punti vs 2022), entrambi superiori a quelle del mercato rispettivamente pari a 52% e 44%. Le vendite di Qashqai crescono del 55% e superano le 15.000 unità di cui il 40% con motore e-POWER, mentre gli X-Trail e-POWER venduti sono oltre 1.500.

Molto bene, in particolare, i modelli e-POWER (Qashqai e X-Trail) che sfiorano la soglia delle 11.000 unità vendute in Italia a circa un anno dal lancio. Ottimi risultati anche per il crossover Nissan Juke, che con oltre 7.800 unità vendute fa registrare una crescita del 48%, anche grazie al lancio della versione Hybrid che pesa circa il 35% sul totale.

Infine, Nissan Italia ricorda alcune delle sue ultime attività commerciali tra cui il lancio Qashqai e-POWER 90° Anniversario, versione speciale in edizione limitata (solo 900 unità per il mercato italiano), creata in occasione dei 90 anni di Nissan e caratterizzata da una serie di dotazioni esclusive. Inoltre, è stata lanciata la campagna promozionale 90° Anniversario, che a tutti coloro che acquistano Juke Hybrid, Qashqai MH o e-POWER e X-Trail e-POWER entro il 31 ottobre, il marchio offre 3 anni di assicurazione furto e incendio, tre tagliandi e un anno di assicurazione sugli pneumatici compresi nel prezzo.