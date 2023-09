Nissan: da adesso in poi ogni nuovo modello in Europa sarà elettrico

Makoto Uchida, CEO Nissan, è stato molto chiaro affermando che il futuro della mobilità è elettrico. Per questo, la casa automobilistica giapponese sta portando avanti un piano per diventare un marchio solo elettrico in Europa entro il 2030.

Il futuro della mobilità è elettrico. I veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili sono fondamentali per raggiungere la neutralità dal carbonio, al centro della nostra visione aziendale di lungo termine Ambition 2030. In Europa, Nissan passerà alla mobilità completamente elettrica entro il 2030; crediamo sia la scelta giusta per la nostra azienda, per i nostri clienti e per il pianeta.

Nissan fa un ulteriore passo avanti di questa strategia, annunciando che da adesso in poi, ogni nuovo modello lanciato nel Vecchio Continente sarà 100% elettrico. Questo importante annuncio coincide con le celebrazioni di due anniversari Nissan - 20 anni del Nissan Design Europe (NDE); 35 anni del Nissan Technical Centre Europe (NTCE).

In particolare, per la ricorrenza del Nissan Design Europe (NDE) è stato svelato il concept di una city car elettrica dal design estremo che per qualcuno anticipa alcuni elementi di design della futura Micra elettrica.