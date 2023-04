Nissan, Renord apre un nuovo showroom a Milano

La concessionaria Renord consolida la sua posizione di partner esclusivo Nissan su Milano. L'azienda, infatti, ha inaugurato la sua nuova sede che si trova in Viale Certosa 144 a Milano, all'interno di un distretto commerciale ad alta vocazione per il settore automotive.

Grazie a questa novità, Renord amplia così la sua struttura commerciale nel capoluogo lombardo. Complessivamente, può contare su di un totale di 5 siti, di cui 3 vendita e assistenza (Milano Via dei Missaglia – Sesto San Giovanni – Monza) 1 solo vendita (Milano Viale Certosa) e 1 solo assistenza (Milano Viale Serra). L'azienda è una delle realtà Nissan più importanti in Italia e dispone di 84 dipendenti, di cui 8 appena assunti per il nuovo sito di Viale Certosa.

La storia di Renord come partner Nissan è iniziata nel 2007. Nel tempo, l'azienda è riuscita a confermare ottimi risultati in termini di vendita, post-vendita e soddisfazione clienti. Questo gli ha permesso di ampliare la propria zona di influenza commerciale, con l’apertura di un nuovo sito a Monza nel 2018 e un nuovo sito nella zona sud di Milano – Via dei Missaglia – nel 2021.