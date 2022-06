Nissan, lo stop alla produzione in Russia durerà 6 mesi

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha portato molte società, anche del settore auto, ad interrompere i legami commerciali con la Russia. Negli ultimi tempi, per esempio, abbiamo visto il caso che ha riguardato Renault che ha dovuto cedere la sua fabbrica in Russia e la sua partecipazione in Avtovaz.

Adesso, arriva la notizia che Nissan ha comunicato che lo stop alla produzione di auto in Russia durerà 6 mesi. Precisamente, il fermo produttivo si protrarrà fino alla metà dell'anno commerciale che è iniziato il primo aprile. Dunque, lo stop durerà fino al primo ottobre.

Ricordiamo che la casa automobilistica giapponese aveva interrotto le consegne in Russia a marzo subito dopo lo scoppio del terribile conflitto e contestualmente aveva deciso di fermare la produzione. Il prolungamento del fermo produttivo è stato giustificato dal CEO Makoto Uchida dal fatto che la crisi non sembra migliorare.

I lavoratori sono stati informati e la casa automobilistica continuerà a monitorare la situazione per ridurne al minimo l'impatto.

Crediamo che questa situazione potrebbe diventare più grave e prolungata.

Questa novità arriva in un momento in cui molte aziende in tutto il mondo sono sotto pressione per tagliare i loro legami con la Russia. Al riguardo c'è un dato interessante. A quanto pare, solo il 2,4% delle aziende giapponesi che operano in Russia ha tagliato i rapporti con questo Paese da quando è scoppiato il conflitto.