NIO, nel 2025 auto elettriche più accessibili in Europa con il marchio Firefly

NIO intende ampliare la sua presenza in Europa. Per farlo, la casa automobilistica cinese sfrutterà il nuovo marchio Firefly i cui primi modelli saranno lanciati nel mercato del Vecchio Continente nel 2025. La gamma Firefly si caratterizzerà per essere più accessibile dal punto di vista economico. Purtroppo, per il momento non ci sono informazioni precise per quanto riguarda modelli e prezzi. In passato, comunque, si parlava di vetture proposte ad un costo di circa 30 mila euro.

Del resto, in Europa oggi c'è forte richiesta di auto compatte con prezzi di listino accessibili e per radicarsi in un nuovo mercato non si può puntare solamente su vetture premium. Che NIO intenda portare questo nuovo marchio in Europa non è comunque una novità. Da tempo, infatti, si parla di questo progetto molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica cinese.

Adesso, Qin Lihong, cofondatore e presidente della casa automobilistica, ha confermato lo sbarco nel Vecchio Continente nel 2025. Il marchio Firefly avrà dunque il compito di conquistare una nuova fetta di clienti. NIO entrerà in un mercato che nei prossimi anni vedrà l'arrivo di diversi nuovi modelli e dove oggi troviamo vetture del calibro della MG4 che sta ottenendo numeri di vendita decisamente molto interessanti.