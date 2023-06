Mercato moto e scooter Italia, maggio 2023 chiude con un +11,8%

Maggio 2023 positivo per il mercato moto e scooter in Italia. Per il quinto mese consecutivo, i numeri diffusi da Confindustria Ancma, l'associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori, riportano un incremento a doppia cifra. Nello specifico, le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno fatto registrare +11,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri che, secondo gli ultimi dati di vendita raccolti da Acem, l'associazione europea dei costruttori, confermano l'Italia come il primo mercato dell'Eurozona.