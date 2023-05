Askoll annuncia XKP L1 e L3, scooter elettrici pensati per la città

Askoll, azienda specializzata nella mobilità elettrica con sede in Veneto, ha recentemente annunciato l'arrivo di due nuovi scooter elettrici , XKP L1 e L3. XKP da leggere in inglese come “escape”, fuga, a indicare la vocazione di questi modelli: mezzi progettati per il pubblico dei millennial, che integrano però la profonda esperienza maturata da Askoll nel corso di quasi un decennio . Li abbiamo visti (e provati) a Milano in occasione della presentazione ufficiale.

NUOVI MA FAMILIARI

Entrambi sono basati sulla serie eS, che Askoll ha continuato a perfezionare nel corso degli anni. La prima novità è nell’estetica, familiare ma caratterizzata da alcune novità: si nota il nuovo faro frontale tondo e leggermente inclinato, più luminoso rispetto ai precedenti modelli così da facilitare la guida di sera. Altri aspetti, come il lunotto e il parafango, entrambi ridisegnati, conferiscono un look più sportivo e moderno allo scooter. La presa USB è di serie su tutti i modelli e le maniglie per il passeggero sono state ripensate per dare maggior comfort. Quando si parla di look entrano inevitabilmente in gioco i gusti personali, ma io lo trovo molto carino e adatto al contesto urbano all’interno del quale è stato pensato per essere utilizzato.

Il display multicolore da 5,5 pollici offre una leggibilità migliore - ma ancora non perfetta sotto la luce del sole, da quello che ho provato - mostrando tutte le informazioni necessarie sia durante il giorno che di sera, grazie alla doppia modalità di illuminazione. Data, ora, livello della batteria, modalità di utilizzo e via dicendo: basta uno sguardo per farsi un’idea complessiva dello stato del proprio mezzo.