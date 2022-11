CEMP, il progetto per una mobilità urbana più sostenibile ad EICMA 2022

Accanto alle novità delle grandi aziende , ad EICMA 2022 c'è stato spazio pure per la presentazione di alcuni progetti legati alla mobilità sostenibile all'interno dei centri urbani. In particolare, alla fiera dedicata al mondo delle due ruote è stato mostrato il primo veicolo basato sul progetto CEMP (Connected Electric Modular Powertrain) .

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Questo progetto si rivolge essenzialmente ai veicoli leggeri di categoria L , cioè scooter, piccole moto, tre ruote e microvetture. Sostanzialmente, si tratta di mezzi per la mobilità in ambito urbano. CEMP è stato sviluppato nell’ambito del bando Call Hub di Regione Lombardia, co-finanziato dall’Unione Europea. Il partenariato di ricerca è formato dal capofila Dell’Orto con OCTO Telematics, Università di Modena e Reggio Emilia ed Energica Motor Company.

EMISSIONI ZERO E SICUREZZA

Un contributo allo snellimento del traffico viene dalla connettività del veicolo, che consentirà l’implementazione di modelli di mobilità digitale, in grado di agevolare gli spostamenti in ambito urbano, anche nella prospettiva della “smart city”. La connettività si presta molto bene per i veicoli elettrici, perché consente una più facile gestione del veicolo, con funzioni come lo sblocco del mezzo tramite smartphone, il monitoraggio dello stato delle batterie, la geolocalizzazione dei veicoli, la gestione di flotte di sharing ed altro.

Inoltre, grazie alla presenza del sistema ARAS di CEMP, i veicoli elettrici disporranno di soluzioni di sicurezza quali il forward collision warning, il blind spot detection e lo speed limit awareness. Non ultimo, grazie alla connettività, in caso di necessità, il sistema potrà effettuare una chiamata per la gestione dell’emergenza.

Il progetto è interamente Made in Italy, e questo consente di sviluppare e conservare sul territorio tutte le competenze acquisite. Curiosità, il veicolo elettrico dimostrativo di questo progetto è stato chiamato "Piega EV" ed è stato realizzato dal marchio italiano Mondial.