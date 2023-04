Continua la crescita di MG sul mercato italiano . Dopo un 2022 che si era chiuso in maniera positiva con 7.375 vetture immatricolate, il 2023 sta andando ancora meglio. Infatti, Saic Motor Italy fa sapere che nel mese di marzo, MG ha venduto 2.382 vetture pari ad una quota di mercato dell'1,4%. Nel primo trimestre del 2023 , sono state immatricolate 4.805 vetture pari ad una crescita addirittura del 287,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Dunque, MG è risultato il marchio automobilistico con la maggiore crescita sul mercato italiano.

Molto bene anche nel segmento delle auto elettriche dove ha ottenuto una quota del 5,5% nel primo trimestre del 2023. Un risultato possibile grazie all'ottima accoglienza ottenuta dalla nuova MG4 Electric che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. In meno di sei mesi dal lancio, questo modello si è posizionato nella top 10 delle elettriche e al secondo posto nelle BEV del suo segmento, con 495 unità immatricolate da inizio anno.

Molto bene, tra i modelli a benzina, le vendite della MG HS che abbiamo avuto modo di provare di recente. Positiva pure la raccolta ordini che a marzo ha registrato, in particolare, un +10% per MG4 e +15% per MG HS, rispetto ai mesi precedenti. MG punta a consolidare la penetrazione sul mercato del noleggio, dove il marchio si attesta stabilmente all’1%, con un immatricolato totale di 1.508 unità nel trimestre, facendo registrare a marzo una quota record dell’1,54%.