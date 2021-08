MG, nuove offerte per la sua gamma di vetture elettrificate

Il B-SUV elettrico potrà essere acquistato anche attraverso un finanziamento che prevede un prezzo del veicolo in promozione di 25.910 euro e il pagamento di 35 rate a partire da 89 euro a fronte di un anticipo di 6.900 euro (TAEG 5,12% e TAN 3,95%). Valore Futuro Garantito di 18.538,50 euro. Per quanto riguarda il SUV Plug-in , abbiamo un powertrain composto da un motore turbo da 1,5 litri abbinato ad un'unità elettrica alimentata da una batteria da 16,6 kWh. Complessivamente, a disposizione 190kW/258CV. L'autonomia in solo elettrico arriva a 52 km.

MG ha deciso di lanciare una nuova iniziativa commerciale su misura , dedicata ai suoi clienti che sceglieranno uno dei suoi modelli elettrificati. Parliamo precisamente della MG ZS EV , un SUV compatto elettrico di segmento B e della MG EHS Plug-in Hybrid , un SUV di segmento C. Il modello 100% elettrico dispone di un motore da 105 kW, batteria da 44,5 kWh e autonomia di 263 km. Viene offerto dal marchio negli allestimenti Excite e Exclusive ad un prezzo di partenza di 24.350 con gli incentivi, in caso di rottamazione.

Questo modello è sempre disponibile negli allestimenti Excite e Exclusive con prezzi a partire da 29.350 euro, con gli incentivi, in caso di rottamazione. Pure in questo caso è presente un'offerta con finanziamento. Prezzo in promozione di 29.560 euro: previsto un anticipo di 6.880 euro e poi il pagamento di 35 rate da 159 euro (TAN 3,97% e TAEG 5,01%). Valore Futuro Garantito di 20.076 euro. Maggiori dettagli sulle offerte sono disponibili all'interno del sito ufficiale del costruttore.

La garanzia di fabbrica offerta da MG è di 7 anni / 150.000 km. Si applica all'intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Il costruttore fa inoltre sapere di essere al lavoro per ampliare la sua rete commerciale in Italia.