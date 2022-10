Mercedes, come sappiamo, sta puntando molto sulle auto elettriche. Il suo ambizioso piano prevede anche la costruzione, attraverso i suoi partner, di una serie di fabbriche per la produzione di batterie. Per arrivare a realizzare gli accumulatori necessari per sostenere la costruzione delle auto elettriche è necessario, però, assicurarsi un'adeguata fornitura di materie prime. Proprio per questo, la casa automobilistica tedesca ha scelto Rock Tech Lithium per la fornitura di idrossido di litio nei prossimi anni.