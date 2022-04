Mercedes, le future endotermiche utilizzeranno le piattaforme per le elettriche

Mercedes sta portando avanti lo sviluppo della nuova piattaforma MMA che sarà utilizzata per le sue future elettriche di nuova generazione. I primi modelli basati su questa nuova architettura sono attesi per il 2024. A quanto pare, però, questa nuova piattaforma pensata per le auto elettriche, potrà essere adattata anche per i nuovi modelli dotati di un motore endotermico. Come ha raccontato Christoph Starzynski, vicepresidente per lo sviluppo dei motori elettrici, all'interno di un'intervista, le nuove generazioni delle Classe A e Classe B saranno offerte sia con un motore elettrico e sia con propulsori a combustione interna.

La cosa interessante è che queste vetture utilizzeranno la piattaforma MMA. Dunque, il marchio tedesco sta sviluppando una piattaforma pensata innanzitutto per le auto elettriche ma non esclusiva per queste vetture. Quindi, potrà essere adattata per poter ospitare anche propulsori "tradizionali".